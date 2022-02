Da Bergamo confermano: Atalanta ceduta agli americani, a giorni l'esito

"Trattativa in corso per la cessione dell'Atalanta: esito a giorni" scrive in prima pagina nel taglio alto, L'Eco di Bergamo in riferimento alla possibile cessione dell'Atalanta al fondo americano KKR. La famiglia Percassi sta trattando la cessione della società a questo gruppo di investitori stranieri: entro la prossima settimana si conoscerà l'esito. Stando alle indiscrezioni, si legge, sul piatto una quota azionaria che va dal 55% all'80%. Antonio e Luca Percassi resterebbero all'interno della società nei rispettivi ruoli. Intanto domani torna il campionato con i nerazzurri a Firenze in emergenza attacco.