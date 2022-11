Da Bergamo: "Gasperini, sogni d'oro: s'è svegliato senza l'incubo Kvaratskhelia"

Oggi Gasperini si è svegliato dopo otto ore filate di sogni d’oro senza l’incubo Kvaratskhelia, scrive il Corriere di Bergamo ironizzando sull'assenza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi mister Gasperini si è svegliato dopo otto ore filate di sogni d’oro senza l’incubo Kvaratskhelia, scrive il Corriere di Bergamo ironizzando sull'assenza della stella georgiana: "Forse, un po’ di agitazione arriverà verso le 16 quando si apriranno le porte di un Gewiss Stadium gremito (oltre 19 mila spettatori) e lui dovrà riordinare le idee: "Il ballottaggio tra Zapata e Hojlund me lo tengo fino alla fine, anche Djimsiti si gioca una maglia, c’è l’opzione falso nueve, abbiamo anche Boga e Malinovskyi". Recuperato anche De Roon che potrebbe giocare in coppia con Koopmeiners, affiancati da Hateboer e Soppy, con Pasalic pronto al ritorno sulla trequarti dietro all’uomo più in forma dell’Atalanta, Lookman, a caccia del sesto centro stagionale.