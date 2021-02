Da Bergamo provano a non concentrarsi già sulla Champions: "Atalanta, un Napoli scacciapensieri"

A pochi giorni dall'evento contro il Real Madrid, l'Atalanta attende il Napoli a Bergamo in un match importante per il discorso quarto posto. Il quarto confronto in stagione, dopo l'andata e la doppia sfida di Coppa Italia. "Atalanta, un Napoli scacciapensieri", titola il Corriere di Bergamo facendo riferimento alle parole di Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia: "Così la testa non va troppo alla Champions".