Da Bologna - Italiano vuol battere Conte per dimostrare ad ADL che era l’uomo giusto per il dopo Spalletti

Vincenzo Italiano proverà a battere Conte e a far rimpiangere il suo nome a Napoli, panchina a cui era stato accostato per il dopo Spalletti. Ne scrive Il Resto del Carliino: “Negli ultimi mesi ha viaggiato a un passo assai meno spedito il Napoli di Conte (11 punti nelle ultime 8 partite) se non fosse che la frenata dell’Inter col Parma mette gli azzurri di Conte davanti alla ghiotta prospettiva, in caso di vittoria al Dall?Ara, di ridurre a un solo punto il distacco dalla capolista.

Battere il Napoli (il Bologna al Dall’Ara non ci riesce dal 3-2 del 25 maggio 2019), rafforzerebbe anche in Aurelio De Laurentiis la convinzione che puntare sul tecnico siciliano dopo la stagione pagina dello scudetto targato Spalletti, sarebbe stata un’idea vincente”.