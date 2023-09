Da Bologna - Saelemakers recuperato: è pronto per il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra finalmente arrivato il giorno del ritorno di Alexis Saelemakers. L'esterno belga punta il Napoli dopo che ieri ha iniziato ad intensificare i carichi di lavoro dopo la distorsione alla caviglia rimediata al primo allenamento con il Bologna. Una foto sui social che lo ritrae in allenamento appare un indizio chiaro di un ritorno sempre più vicino. Chiaramente non potrà essere titolare contro il Napoli, avrà pochissimi allenamenti sulle gambe e Motta è chiaro sul fatto che giocherà chi sta meglio, ma la 'salamandra' rappresenta una freccia in più nell'arco del tecnico rossoblù. Lo riporta Il Resto del Carlino.