Da Bologna, ultime di formazione: Mihajlovic prova la difesa con un centrale in più

Infermeria intasata per il Bologna a due giorni dal Napoli, per cui Sinisa Mihajlovic si porterà dietro qualche dubbio di formazione perché qualcosa dovrà inventarsi. Le ultime arrivano dal Corriere di Bologna, secondo cui nell'ultimo allenamento è stato provato Denswil (un centrale) in difesa a sinistra al posto di Hickey e Dominguez in mediana invece che Svanberg. Quest'ultimo cambio dovrebbe essere dettato dalla necessità di fronteggiare una squadra fisica come il Napoli.