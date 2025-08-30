Da Cagliari: le ultime di formazione, Pisacane contro i Campioni d'Italia non cambia

"Il Cagliari sfida i campioni d'Italia". Così titola in prima pagina il quotidiano L'Unione Sarda. Voglia d'impresa oggi a Napoli per Pisacane che da napoletano vivrà una serata speciale. L’allenatore rossoblù sembra intenzionato a ripartire con la stessa formazione che ha esordito domenica scorsa.

La linea difensiva davanti a Caprile dovrebbe essere composta da Zappa, Mina, Luperto e Obert. A centrocampo spazio a Adopo, Prati e Deiola, con Esposito e Folorunsho schierati sulla trequarti a supporto di Borrelli, unico riferimento offensivo. Il sistema di gioco resta il 4-3-2-1, già collaudato nell’ultima uscita. Restano ai box, ma in fase di recupero, Pavoletti e Radunovic, che non saranno ancora a disposizione per il prossimo impegno.

