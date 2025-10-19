Da chi ripartire? Cds ne salva pochi a Torino: "Neres e Lang gli unici a poter aprire le difese!"

Brutta prestazione del Napoli a Torino e seconda sconfitta in campionato, la terza in stagione. Pochi sono gli azzurri che si salvano nel capoluogo piemontese, come scrive oggi il Corriere dello Sport: "Sono in pochi a salvarsi nella serata amara del Napoli. Il solito Spinazzola, De Bruyne, Politano ma soprattutto Neres e Lang. Ecco, da Torino Conte si porta anche due buone notizie. Il brasiliano è uno dei pochi che può aprire le difese avversarie, ormai abituate a chiudersi sempre quando affrontano gli azzurri. I suoi strappi, le sue serpentine, la capacità di sgusciare via usando il sinistro e il destro possono essere determinanti negli ultimi sedici metri.

Stesso discorso per Lang, che ha dato finalmente segnali importanti. Non solo il gol annullato e la sua rabbiosa esultanza, ma anche tante buone giocate. Qualità, velocità, abilità nell’uno contro uno: tutte armi che possono far male agli avversari, soprattutto se abbinate a quelle di Neres. Sapere di avere due frecce così potrà aiutare Conte a rialzarsi in vista dell’impegno in Champions di martedì in casa del Psv".