Da Firenze: "Beltran può togliere il posto a Gudmundsson contro il Napoli"

Per la sfida contro il Napoli, Raffaele Palladino ritrova due pedine fondamentali come Robin Gosens e Danilo Cataldi: il primo non era partito dall’inizio contro la Juventus perché alle prese con i postumi di una gastroenterite; il secondo a Torino stava giocando con una febbre smaltita completamente soltanto nelle scorse ore.

Per il resto, scrive il quotidiano toscano La Nazione, l’undici che affronterà il Napoli non dovrebbe discostarsi molto da quello visto a Torino, con l’unico dubbio che riguarda Gudmundsson. Le recenti performance dell’islandese hanno lasciato a desiderare, mentre di buon livello sono stati gli ingressi in campo di Beltran sia a Guimaraes che all’Allianz Stadium e dunque questa volta è l’argentino ad avere qualche chance in più di partire dal 1'.