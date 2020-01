Da Firenze: Iachini vuole rompere la tradizione, non vince col Napoli da 5 anni e mai battuto Gattuso

L'’ultima vittoria di Beppe Iachini sul Napoli risale ormai a quasi cinque anni fa. E' quanto scrive il quotidiano toscano La Nazione, sottolineando che è normale dunque che il tecnico della Fiorentina voglia interrompere la sua tradizione negativa contro gli azzurri, forte di un ritrovato spirito di squadra che vede i viola in serie positiva da tre partite (cosa che non si vedeva dal 21 ottobre) e di una compattezza difensiva che è diventato in breve tempo il suo marchio di fabbrica. Altro tabù contro l'allenatore avversario: Iachini si ritroverà per la terza volta Gattuso da avversario nella speranza di ottenere la sua prima vittoria al cospetto del calabrese.