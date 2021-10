Da Firenze: "Napoli troppo forte, fa un altro campionato. 3 azzurri sono monumentali..."

Nel suo editoriale per Firenzeviola.it, il giornalista fiorentino Mario Tenerani ha analizzato la prova dei viola sottolineando le qualità del Napoli. Di seguito alcuni stralci: "Sarebbe stata una notizia, di quelle grandi, se i viola avessero battuto il Napoli. Ci poteva stare, ma era più verosimile che a Firenze uscisse il 2 e così è stato. La Fiorentina ha perso dimostrando, però, di avere un domani. La squadra di Italiano ha giocato un grandissimo primo tempo anche se alla distanza è calata. Un po’ perché le grandi quando calano gli assi dei 5 cambi ipotecano la partita, un po’ perché la Fiorentina, come onestamente ha ricordato Italiano, nella seconda parte della gara perde intensità. Un limite su cui lavorare, sicuro. Ma il Napoli, forte delle sue sei vittorie consecutive, per arrivare alla settima ha dovuto faticare, più di quanto immaginasse.

Nelle ultime 3 gare di campionato aveva fatto 10 gol e zero subiti. L’ultima rete presa risaliva al 19 settembre nel trionfo 2-1 contro la Juventus. Spalletti è un grande allenatore che dalla panchina è reattivo come pochi. Il cambio di Insigne, il passaggio al 4-2-3-1, ha contribuito a dare più densità nel mezzo, votandosi in quella fase di gara più alla lotta che al governo. La Fiorentina lo continuava a preoccupare. Italiano aveva dato una scossa inserendo Sottil al posto di un tattico Callejon, ormai incapace di sprintare come ai bei tempi di Sarri e il giovane viola stava facendo il proprio dovere.

La Fiorentina poteva pareggiarla questa partita, ma anche perderla con un punteggio ben più largo, se ripensiamo ai gol che nella ripresa si sono divorati Oshimen ed Elmas. Ma i viola possono essere soddisfatti della loro gara. Il Napoli è troppo più forte, è iscritto ad un altro campionato… Prendiamo 3 calciatori come esempio per tutti gli altri: Koulibaly, Fabian Ruiz e Oshimen, autori di una partita monumentale.

Il primo ha scherzato con gli attaccanti viola, aspettandogli, guardandogli negli occhi e portando via loro il pallone, scegliendo più opzioni, pure quella in ginocchio.

Il secondo ha giocato regista basso, con gli specchietti retrovisori, innescando Oshimen con la perizia di un lancia razzi di precisione. Il terzo è semplicemente devastante, immancabile. Non solo: quando la Fiorentina ha cannoneggiato l’area napoletana, c’era sempre la sua testa ad intercettare palloni. Giocatori dalla qualità pazzesca, dal listino pesante: la stagione scorsa Oshimen arrivò a Napoli con un’operazione da quasi 80 milioni tra cartellino e commissioni. Giusto per rinfrescarsi le idee e per spiegare che la crescita della Fiorentina è nelle mani di un allenatore bravissimo come Italiano e della società che di volta in volta dovrà investire, immettendo qualità nella squadra".