Da Firenze ricordano i precedenti: "Vedi Napoli e poi soffri! Quell'umiliazione del 6-0..."

Scrivendo degli incroci tra Napoli e Fiorentina, La Nazione di oggi sintetizza in “Vedi il Napoli e poi soffri”. Almeno nell’ultimo decennio è una sorta di anatema, culminata in sconfitte sofferte, su tutte - si legge - quella della finale di Coppa Italia del 2014. Ventidue sfide negli ultimi dieci anni, in cui i viola hanno vinto solo tre volte, perdendo ben quattordici. Quasi un anno fa poi, era il 17 gennaio 2021, l’umiliazione del 6-0 in campionato. Insomma, da Firenze non sorridono per i precedenti. A Napoli è lecito farlo.