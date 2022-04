Da Firenze: "Spalletti varia, Italiano no: filosofie a confronto in Napoli-Fiorentina"

Il tecnico della Fiorentina sa che dal collega può aspettarsi di tutto

La Nazione si concentra al suo interno sul confronto tra Luciano Spalletti e Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina sa che dal collega può aspettarsi di tutto ed infatti il Napoli è l'unica big che alterna tre moduli in base allo stato di forma e alle caratteristiche dell'avversario, mentre i viola hanno sempre mantenuto il 4-3-3 per acquisire sempre più certezze. A crescere decisamente è stata la difesa, con la squadra che ha trovato così equilibrio all'interno di un'inclinazione di gioco che punta decisamente sull'aggressività. Ora c'è la corsa all'Europa e, malgrado ogni giorno Italiano ripeta che il salto di qualità internazionale non è un'ossessione, l'occasione è davvero ghiotta.