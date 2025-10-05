Da Genova - Vieira a Napoli per una sfida in salita: tocca a Thorsby
Impegno in trasferta oggi per il Genoa, Dopo il ko interno di lunedì scorso contro la Lazio, la truppa di Patrick Vieira affronterà i partenopei di Antonio Conte per provare a rialzare la testa seppur contro un avversario dal tasso qualitativo molto alto. Questo è quanto si legge sull'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa a Napoli una sfida in salita tocca a Thorsby". Per il resto la formazione dovrebbe essere quella delle indiscrezioni della vigilia.
Patrick Vieira ha perso Stanciu e Cornet in settimana a causa di un infortunio, ma per il resto non ha grosse defezioni. Così il tecnico francese confermerà gran parte degli uomini nel suo 4-2-3-1,
Prossima partita
05 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Genoa
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
