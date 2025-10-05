Da Genova - Vieira a Napoli per una sfida in salita: tocca a Thorsby

vedi letture

Impegno in trasferta oggi per il Genoa, Dopo il ko interno di lunedì scorso contro la Lazio, la truppa di Patrick Vieira affronterà i partenopei di Antonio Conte per provare a rialzare la testa seppur contro un avversario dal tasso qualitativo molto alto. Questo è quanto si legge sull'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa a Napoli una sfida in salita tocca a Thorsby". Per il resto la formazione dovrebbe essere quella delle indiscrezioni della vigilia.

Patrick Vieira ha perso Stanciu e Cornet in settimana a causa di un infortunio, ma per il resto non ha grosse defezioni. Così il tecnico francese confermerà gran parte degli uomini nel suo 4-2-3-1,