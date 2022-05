Da Lozano a Zielinski fino a Koulibaly: nessuno è incedibile dinanzi a offerte irrinunciabili

Questo l'orientamento del Napoli in vista della prossima sessione di mercato. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Nessuno è incedibile in caso di offerte che la società valuterà interessanti: questo l'orientamento del Napoli in vista della prossima sessione di mercato. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La strategia del club è chiara: nessuno è incedibile se in allegato al proprio valore tecnico arriveranno offerte irrinunciabili. Concetto che varrà per Fabian e Koulibaly, entrambi in scadenza nel 2023, ma anche per altri, come Osimhen, Zielinski e Lozano. Il mercato sta per decollare" si legge sul quotidiano.