Da Milano lanciano l'allarme: "Squadra stanca e sgonfia dopo il ko Champions"

Non è più il Milan di un paio di mesi fa. Come sottolinea il Corriere della Sera, l’eliminazione dalla Champions sembra aver sgonfiato il gruppo rossonero, che è sembrato stanco e involuto nelle ultime uscite. Gli infortuni, ovviamente, hanno avuto un peso considerevole: Pioli, infatti, convive da mesi con l’emergenza e, in questo senso, non avere le Coppe europee tra febbraio e marzo potrebbe essere un aiuto. Ma bisogna invertire in fretta la tendenza: i rossoneri hanno vinto solo due delle ultime sei gare, ora non si può più sbagliare.