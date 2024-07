Da Popovic a D'Avino: quanti giovani con Conte per il raduno, l'elenco

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, dovrà iniziare il suo viaggio senza il gruppo al completo, lo arricchiranno il portiere Turi, i difensori De Luca e D’Avino, la mezzala Russo della Primavera, il trequartista Popovic (2006) dopo i sei mesi alla Primavera del Monza, il centrocampista Iaccarino (2003) gli attaccanti Cioffi (2002) e Sgarbi (2001) reduci dalle esperienze in prestito in serie C rispettivamente con Monopoli, Ancona e Avellino. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.