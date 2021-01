Da raccattapalle ad avversario: Acampora dello Spezia dopo il Covid finalmente al Maradona

Il Corriere dello Sport di oggi racconta la storia del giocatore dello Spezia Gennaro Acampora. Domani sarà un giorno speciale per lui che sfiderà il Napoli in Coppa Italia. Napoletano, classe ’94, ha conosciuto Maradona durante un provino, tifa Napoli e sognava di vivere di calcio ma c’è riuscito lontano dalla sua città. Dopo aver saltato causa Covid la sfida del 6 gennaio di campionato, stavolta Acampora è pronto a godersi Napoli-Spezia, il suo personalissimo derby. Quello stadio, che prima era il San Paolo, lo conosce bene: nel 2006, quando era nelle giovanili del Napoli, faceva il raccattapalle. Sognava di esordire in maglia azzurra, ma nel 2009 la sua avventura s'è conclusa. Dopo aver a fatto diversi provini, alla fine alla fine è riuscito a ripartire dallo Spezia.