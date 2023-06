Da Roma - ADL ha chiamato Sarri per un clamoroso ritorno: il tecnico vuol restare alla Lazio

Secondo quanto scrive Il Messaggero, Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato a Maurizio Sarri per un clamoroso ritorno.

Una voce romana tutta da verificare. Secondo quanto scrive Il Messaggero, Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato a Maurizio Sarri per un clamoroso ritorno.

"Sarri ora attende Lotito al varco. Ha già ricevuto chiamate dall'Inghilterra, da Milano, da Firenze e persino da De Laurentiis per un clamoroso ritorno. Non sente nessuno, vuole restare alla Lazio e lo ha confermato anche al suo staff in un brindisi consumatosi domenica notte, dopo Empoli, nella sua villa a Castelfranco. Maurizio è convinto che Lotito alla fine sarà di parola e lo accontenterà perché ha capito quanto ancora possa crescere questa Lazio"