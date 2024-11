Da Roma: "Ci sono subito due tabù da sfatare per Ranieri al Maradona"

Parte dal "Maradona" il Claudio Ranieri ter. Il tecnico della giallorossa torna a sedersi sulla panchina della sua squadra del cuore nel tentativo di rianimarla e provare a far sorridere la classifica. Per il momento è più vicina la zona salvezza da quella europea ma la voglia è quella di rialzare la Roma e riportarla dove compete. L'avversario non ha bisogno di presentazioni: il Napoli di Conte che è intenzionato a voler rispondere ai successi di Inter e Atalanta e riprendersi la vetta.

Il tecnico romano, riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, sarà chiamato a tentare di abbattere due tabù che riguardano la sua squadra. Il primo quello del successo in casa degli azzurri che manca ormai dal 2018. Il secondo è ritrovare il sorriso lontano dall'Olimpico con i capitolini che non vincono in trasferta dallo scorso aprile.