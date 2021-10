Da Roma - Con i titolari (non con le inadeguate) riserve Mourinho ha tenuto testa al Napoli

Come scrive Il Messaggero, José Mourinho ha avuto ragione: con i soliti interpreti, e non con le inadeguate riserve, la sua squadra ha saputo essere comunque competitiva contro il Napoli. E, al terzo tentativo in questa stagione dopo le cadute contro la Lazio e la Juventus, è riuscito quindi a saltare l'ostacolo dello scontro diretto, difendendo l'imbattibilità casalinga in serie A (43 partite) e il 4° posto in classifica.

Lo 0-0 (il primo a Roma dal 1980) è giusto proprio come punteggio. Sono mancate le occasioni. Ma le migliori le hanno avute proprio i giallorossi, con Abraham e Mancini.