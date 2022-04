Da Roma - Il Maradona è desolante, entusiasmo romanista non c'è neanche dove si giocano il titolo

La "marea romanista, sempre più potente allo stadio, è la prova di un ambiente finalmente compatto e devoto al suo condottiero.

© foto di www.imagephotoagency.it

Magico. Come la Roma. Come questo momento che sarebbe bello durasse a lungo, almeno fino a maggio quando a Tirana si assegnerà la Conference League, scrive quest'oggi il quotidiano romano Il Tempo che sottolinea la "marea romanista, sempre più potente allo stadio, è la prova di un ambiente finalmente compatto e devoto al suo condottiero. Mourinho è riuscito finora dove tanti avevano fallito, sta convogliando le energie di una tifoseria straordinaria verso un unico obiettivo.

La Roma del 2022 è un’altra rispetto a inizio stagione: "Perse le prime due gare dell’anno solare con Milan e Juve (ma con enormi rimpianti), i giallorossi nelle successive 17 partite tra campionato e coppe hanno raccolto 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, di cui una in Coppa Italia a San Siro con l’Inter e l’altra ininfluente nell’andata dei quarti di Conference. Nelle ultime 11 gare la media punti in campionato è salita a 2,27 punti rispetto agli 1,52 dei primi 21 match". La Conference ha creato a Roma "un’atmosfera che non si vedeva da tempo e al momento non ha eguali in Italia. Neppure dove si giocano lo scudetto, vedi i numeri desolanti del pubblico che accorre al Maradona".