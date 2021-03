Da Roma - Inzaghi ha parlato con ADL, Gattuso potrebbe fare il percorso inverso

"Inzaghi, tentato da Napoli e Siviglia, aspetta un segnale da Lotito". Questo il titolo che Il Messaggero nell'edizione odierna dedica alla Lazio. Il presidente ha altri pensieri in testa, ma è nell'aria un appuntamento durante la sosta anche se il rinnovo è in mano al tecnico che pretende una gratificazione economica per lui e il suo staff dopo quanto fatto. Juventus e Inter fanno gola, ma è il Siviglia a fare sul serio con lui e Luis Alberto. Il futuro dipende dai risultati, ma non può non esserci fretta a tre mesi dalla scadenza.

Anche De Laurentiis ha parlato con Inzaghi ed in realtà anche Lotito è un estimatore di Gattuso che potrebbe fare il percorso inverso. Anche Juric in lizza, Allegri e Conceicao due suggestioni che rimarranno tali.