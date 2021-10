Da Roma - Mourinho super offensivo, con Juve e Napoli test per testare solidità

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica un approfondimento alla Roma. La squadra di Mourinho, dati alla mano, è la più offensiva della Serie A: terza per reti segnate, prima per tiri tentati. Lo Special One ha uno stile che lo contraddistingue e che negli anni lo ha sempre portato a prendersi tanti rischi. A testimoniarlo c'è la formazione dell'Inter del Triplete che vedeva Pandev, Sneijder, Eto'o e Milito nell'undici titolare. Al rientro dalla sosta ci saranno test davvero importanti contro Juventus e Napoli e lì si capirà se la strada intrapresa è quella giusta o meno.