Da Roma - Zaniolo sta bene: salta il Bodo ma ci sarà contro il Napoli

Buone notizie in casa Roma, dove Mourinho annuncia che Nicolò Zaniolo sta bene e scenderà regolarmente in campo contro il Napoli. Il giocatore giallorosso, come riporta il Corriere della Sera, ha lasciato il campo domenica contro la Juventus a causa di una lieve distorsione al ginocchio sinistro, è rimasto nella Capitale e non ha seguito la squadra nella lunga trasferta contro il Bodo/Glimt. Ma domenica scenderà in campo contro gli azzurri.