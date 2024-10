Da terra di conquista a fortino: il Maradona sold-out per la quinta vittoria di fila a Fuorigrotta

vedi letture

Da tabù a fortino, da doloroso punto debole ad arma in più, scrive quest'oggi Repubblica raccontando della riconquista del Diego Armando Maradona, dove il Napoli ospita quest'oggi il Lecce. Lo score ad oggi è di 4 vittorie di seguito in Serie A e due turni superati con Modena e Palermo in Coppa Italia, per una striscia di risultati positivi che - si legge - sta spazzando via la cappa di delusione con cui i tifosi erano stati costretti a convivere nella scorsa stagione quando lo stadio di Fuorigrotta era diventato infatti terreno di conquista per quasi tutti gli avversari ed il Napoli chiuse con appena 6 successi (e 7 pareggi e 6 sconfitte, con una disastrosa media di 1.32 punti a gara).

Tutta un’altra storia nei primi due mesi del nuovo corso: quasi sempre sold-out e già battuti Bologna, Parma, Monza e Como: "Non è ancora finito ottobre e il Napoli è dunque sulla strada giusta per eguagliare in fretta il - mortificante - numero complessivo delle vittorie casalinghe del campionato scorso. Gli azzurri sono decisi a fare un altro passo avanti oggi pomeriggio contro il Lecce. Sulla carta si tratta di una giornata di campionato favorevole alla capolista, a caccia del quinto successo di fila a Fuorigrotta per dare ancora più sostanza alla sua fuga al vertice. Avviso ai naviganti. Lo stadio di Fuorigrotta è ritornato un fortino".