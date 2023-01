Da Torino a sorpresa: "Il Napoli sta facendo un assist alla Juventus, il motivo"

Il girone d'andata si è chiuso con il Napoli che ha scavato un fossato di 12 punti rispetto alla seconda in classifica, ovvero il Milan

Il girone d'andata si è chiuso con il Napoli che ha scavato un fossato di 12 punti rispetto alla seconda in classifica, ovvero il Milan. Una distanza che fa pensare che, nei prossimi pesi, possa essere più interessante la lotta per un piazzamento Champions piuttosto che per lo scudetto. Ne ha parlato questa mattina La Stampa, sottolineando che il dominio del Napoli combinato con la crisi di Milan e Inter potrebbe rimettere in carreggiata la Juventus in ottica europea.