Da Torino - ADL scende in campo con Cairo per Buongiorno: ha provato ad inserire due contropartite

Anche l'edizione di Tuttosport parla di una giornata cruciale per la trattativa che vede il Napoli impegnato nel regalare a Conte Alessandro Buongiorno.

Dopo l'incontro di ieri a Milano, Buongiorno tornerà a parlare con Cairo, oggi (possibile anche un incontro di persona, non solo una videochiamata).

"Contestualmente, i vertici del Napoli cercheranno di trovare un'intesa col Torino nel più breve tempo possibile, proprio per evitare il rischio in futuro di inopinati sorpassi a destra di qualche club straniero, finora in sonno. De Laurentiis mette sul piatto 35 milioni più bonus (3, presumibilmente).

Cairo ne chiede 45, di milioni (almeno 40 più 5 di bonus, dicono le indiscrezioni). Al presidente farà comodo poter dire che lui Buongiorno l'avrebbe tenuto: però Alessandro... eccetera eccetera. Ora dovrà "soltanto" cercare di incassare il più possibile da De Laurentiis (che ha già anche provato a inserire nella trattativa il prestito dei difensori Ostigard o Natan per abbassare le cifre)".