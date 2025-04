Da Torino ammettono: "Juve, il costo di Osimhen è proibitivo"

Non sarà una rivoluzione. Ma qualche innesto di qualità per migliorare la squadra. La Juventus pensa anche alla prossima stagione. Come scrive Tuttosport, il reparto che andrà maggiormente ritoccato sarà quello offensivo. Lì potrebbero anche arrivare due giocatori, un centravanti e un attaccante esterno.

Sempre secondo il quotidiano per il primo si parla tantissimo di Victor Osimhen anche se il costo è proibitivo. Il centravanti tornerà a Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Se la Juve vuole Osi dovrà trattare direttamente con De Laurentiis. Un attaccante centrale arriverà, Hojlund dello United è l'alternativa. Per il secondo le attenzioni sarebbero rivolte sul calciatore dell'Atalanta Ademola Lookman.