Da Torino: "E se l'erede di Callejon fosse Cuadrado? Ipotesi scambio con Milik"

E se il secondo straniero con più presenze nella storia del Napoli, alle spalle di Marek Hamsik, fosse sostituito da Juan Cuadrado? Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che parla di un possibile affare tra Juve e Napoli che coinvolgerebbe Arek Milik e Juan Cuadrado, con il colombiano pedina di scambio nell'affare per portare il polacco in bianconero.

"A Napoli cominciano a pensarci, ammesso che il colombiano accetti il trasferimento e al netto delle eventuali rimostranze di Matteo Politano, che in caso di addio di José Callejon (lo straniero con più presenze di cui sopra) si aspetterebbe una maggiore considerazione. Al centro della contesa c’è sempre Arkadiusz Milik, che dopo quattro stagioni in prima fila nell’attacco azzurro sta pensando seriamente di andarsene. La Juventus resta in pole già solo per la disponibilità garantita dall’entourage del polacco durante i colloqui intercorsi con gli intermediari bianconeri".