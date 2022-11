Da Torino - Giallo su presunto debito fuori bilancio di 6/7 milioni della Juve verso l'Atalanta

Nei retroscena raccontati da La Stampa e riguardanti la Juventus, ne spunta anche uno collegato all'Atalanta

Nei retroscena raccontati da La Stampa e riguardanti la Juventus, ne spunta anche uno collegato all'Atalanta . Al momento si tratterebbe solamente di accertamenti al vaglio dei magistrati e non di contestazioni, ma nel mirino per il quotidiano ci sarebbe un debito che proprio la Juventus avrebbe ancora nei confronti della Dea e che sarebbe maturato nell'ambito delle operazioni che hanno portato alle acquisizioni/cessioni di Dejan Kulusevski, Cristian Romero e Merih Demiral.

La questione sarebbe stata accennata dall'ad Arrivabene in un'intercettazione agli atti e confermata anche da Cherubini durante un colloquio coi magistrati del 27 novembre 2021 come persona informata sui fatti. La cifra complessiva, si legge, sarebbe fra i 6 ed i 7 milioni di euro, soldi che però non figurerebbero sul bilancio.