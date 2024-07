Da Torino - Impossibile per Buongiorno dire no al Napoli: ingaggio triplicato rispetto a Cairo

: "Il Napoli a Buongiorno propone un contratto di 5 anni, dunque sino al 2029

Il Napoli è in pressing costante col Torino per Alessandro Buongiorno ed ha messo sul piatto argomenti molto convincenti: un ingaggio trilicato rispetto a quello percepito in granata. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Il Napoli a Buongiorno propone un contratto di 5 anni, dunque sino al 2029 (Alessandro avrà 30 anni, a quel punto), con stipendi stagionali a salire dai 2,5 milioni netti ai 3 abbondanti.

Il tutto, ovviamente, più bonus anche corposi. A Torino, colui che sarebbe dovuto diventare il nuovo capitano al posto di Ricardo Rodriguez ha un contratto sino al 2028 da 800 mila euro netti. In pratica, a Napoli potrà guadagnare più di 3 volte tanto fin da subito: cifre imparagonabili" si legge sul quotidiano torinese