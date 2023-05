Da Torino: "Indizio Giuntoli-Juve: ADL sta scegliendo da solo il nuovo tecnico"

Giuntoli è destinato alla Juve e lo scrive con una motivazione il quotidiano Tuttosport

Giuntoli è destinato alla Juve e lo scrive con una motivazione il quotidiano Tuttosport: "È già indicativo, peraltro, che lo stesso De Laurentiis stia scegliendo da solo l’erede di Spalletti senza confrontarsi con lo stesso Giuntoli: un chiaro segnale di come sappia di non poter più contare sul proprio uomo mercato. Tanto più che anche il nuovo allenatore (chiunque egli sia: non è questo il luogo per approfondire la questione) avrà per primo l’interesse a lavorare senza la presenza ingombrante di un ds che non ha scelto lui, che conosce la direzione di ogni spiffero di Castelvoturno".