Da Torino - Juve, le intercettazioni shock dei dirigenti: "È un'altra Calciopoli, ma fatta da noi"

"Juve, le intercettazioni shock", si legge stamane in apertura su CronacaQui.

TuttoNapoli.net

"Juve, le intercettazioni shock", si legge stamane in apertura su CronacaQui. Come in "Mani Pulite" - scrive il quotidiano torinese -, i dirigenti ascoltati con le cimici al ristorante: "È un'altra Calciopoli, ma fatta da noi". E ancora: "La Consob? Ce la supercazzoliamo".