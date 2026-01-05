Da Torino: "Lucca piace molto alla Juve, ma c'è un grande ostacolo"
Lorenzo Lucca piace, e anche molto, alla Juventus di Luciano Spalletti. Lo ribadisce l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come appare però complicato imbastire un’operazione con il Napoli nel mercato di gennaio. Più praticabile, invece, la pista che porta ad Artem Dovbyk, in uscita perché non più centrale nel progetto di Gasperini: la Roma, però, punta a una cessione a titolo definitivo.
Resta sullo sfondo un’ipotesi low cost: Edin Džeko, 40 anni, per sei mesi, anche in virtù del rapporto con Spalletti. Una soluzione che avrebbe comunque il sapore dell’estrema ratio.
