Da Torino: "Napoli ferito, diamogli il colpo di grazia e mandiamolo a -8!"

La Juventus stasera si gioca molto, moltissimo, quindi ci vorrà grande concentrazione per una sfida che ha un significato fondamentale nella corsa ai primi posti", scrive Tuttojuve, sito di riferimento dei tifosi bianconeri in merito alla sfida di quest'oggi, non senza la solita vena polemica: "L'occasione è ghiotta, il Napoli ha molte assenze difensive, i bianconeri, invece, assenze pesanti in attacco, senza Dybala, con Arthur, diventato uomo chiave del centrocampo, ancora ai box e qualche giocatore acciaccato. L'errore più grande, però sarebbe pensare ad una partita più semplice, perchè non sarà così. Già sabato scorso contro la Roma, che aveva delle assenze importanti, la Juventus ha dovuto fare di necessità-virtù, adattandosi all'avversario e non rischiando praticamente nulla.

Il Napoli di Gattuso è una belva ferita, che non va sottovalutata ma che non va nemmeno rivitalizzata, sarebbe fondamentale darle il colpo di grazia, spedendola a meno otto punti, con una gara da recuperare in casa, approfittando delle importanti assenze dei partenopei che senza Koulibaly e Manolas, in difesa hanno evidenziato una certa difficoltà".