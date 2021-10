Da Torino - Niente Nazionale per Singo: sarà carico per la sfida al Napoli

Continua ad essere uno dei granata più positivi. "Toro, ricarica Singo" il titolo scelto da Corriere Torino. E, nonostante la chiamata della sua Costa d'Avorio, resterà a lavorare agli ordini di Ivan Juric: "Era stato convocato, ma niente Nazionale per Stephane: ha minuti e chilometri da record (oltre a due assist) ma ora può recuperare energie, tecnica e cross" si legge sull'edizione locale del quotidiano nazionale, che svela come il terzino abbia dovuto rinunciare alla convocazione a causa di problemi burocratici. Sarà carico e al top per il Napoli.