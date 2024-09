Da Torino: "Occhio alla possibile sorpresa di Motta col Napoli: ha 18 anni"

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport prova ad anticipare i temi di Juve-Napoli in campo sabato. Si parla soprattutto di scelte di formazione dopo la Champions League.

"Scorrendo la rosa della Juventus balza subito il nome di chi potrebbe essere lanciato sabato da Motta: Vasilije Adzic, il trequartista di 18 anni che lo stesso tecnico ha elogiato non più tardi di una settimana fa. E non ci sarebbe da stupirsi di questa possibile scelta perché già ai tempi del Bologna Motta non si è mai fatto un problema dell’età: se uno lavora bene, è in forma, può giocare".