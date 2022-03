Da Torino sognano lo scudetto: "Impresa da pazzi per la Juve, ma le altre frenano..."

La lotta scudetto non è ancora chiusa. Lo sa bene la Juventus, e lo sa Allegri che ha fissato a 84 punti la cifra necessaria per la conquista del titolo

La lotta scudetto non è ancora chiusa. Lo sa bene la Juventus, e lo sa Allegri che ha fissato a 84 punti la cifra necessaria per la conquista del titolo. La strada per i bianconeri è sicuramente in salita, ma le variabili potrebbero rallentare Milan, Inter e Napoli. Alla Signora, per non sbagliare, servirebbero 10 vittorie nelle 10 gare rimanenti, così da raggiungere quota 83. Il gruppo ci crede, mentre Allegri sembra frenare, ma la sua potrebbe essere una mossa strategica.

Studiando il percorso delle avversarie e facendo proiezioni ipotetiche basate sul rendimento delle stesse nel girone di andata, Milan e Inter finirebbero davanti alla Juve, con i nerazzurri che chiuderebbero a 87 punti e i rossoneri a 84. Le partite, però, non sono tutte uguali, ed è per questo che i bianconeri devono sperare in una frenata di Inter e Milan. Se è vero che le partite non sono tutte uguali, come ricorda Tuttosport, non lo sono nemmeno i momenti. Ed è in questo spazio che la Juventus può inserire le sue speranze, tentando un'impresa davvero da pazzi.