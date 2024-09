Da Torino spavaldi: "Napoli spigoloso, ma Thiago Motta sembra avere situazione sotto controllo"

vedi letture

"L’alba della stagione juventina e della carriera di Yildiz promettono molto bene".

Sulle pagine di Tuttosport, in pezzo a firma del direttore Guido Vaciago, si parla di Juve e dell'imminente sfida in campionato contro il Napoli: "L’alba della stagione juventina e della carriera di Yildiz promettono molto bene. E hanno un’idea che le unisce, il coraggio che Thiago Motta sta coltivando nello spirito della squadra. Il coraggio di attaccare, di non aver paura di giocare, di scegliere la giocata più utile anche se difficile.

E così la Juventus si diverte. E quando ti diverti, finisci per divertire. La lezione numero uno sembra essere assimilata. Il corso non finisce col morbido Psv; il prossimo capitolo si chiama Napoli e potrebbe essere più spigoloso, ma Thiago sembra avere la situazione sotto controllo" si legge sul quotidiano