Da Valencia: Gattuso portato dal potente Mendes, il club è tornato nelle sue mani

Non si parla d'altro in Spagna: il presidente Lim è tornato affidarsi al potente manager in un momento di difficoltà economica e tecnica del club

TuttoNapoli.net

Rino Gattuso al Valencia è il segno dell'influenza di Jorge Mendes sul club. Non si parla d'altro in Spagna: il presidente Lim è tornato affidarsi al potente manager in un momento di difficoltà economica e tecnica del club, finito nella contestazione della tifoseria. Secondo il quotidiano valenciano Superdeporte è stato Mendes ad offrire al suo amico Lin il tecnico Rino Gattuso. Negli anni il procuratore ha portato al club buoni affari come André Gomes, Rodrigo, Cancelo, Garay, Guedes, ma anche altri negativi come Nani, Enzo Perez, Santos, Negredo, Bakkali, Santos, Abdennour o Augusto ed un allenatore all'epoca poco conosciuto come Espirito Santo. Poi gli anni della gestione Alemany e Marcelino Garcia Toral e con il club alle corde - si legge - ora Mendes torna in prima linea con Gattuso.