Da Venezia: "Tutti ci davano per retrocessi, ma le prestazioni dicevano altro"

Quando si parla della lotta salvezza, molto spesso si sente dare quasi per scontato che il Venezia possa retrocedere, scrive quest'oggi il quotidiano La Nuova Venezia, raccontando che in realtà analizzando le partite si poteva già da tempo notare però che le prestazioni spingessero a non dare per spacciata una squadra che, a parte in due partite contro Milan e Bologna, ha sempre dato l’impressione di poter raccogliere di più.

Il Venezia ora arriva al Maradona con 5 punti nelle ultime 3 gare, dopo che la società aveva blindato Di Francesco, pareggiando col Como, sfiorando la vittoria sul campo della Juventus e poi battendo il Cagliari: "Ed ora, con il Venezia non più ultimo e soprattutto a soli 2 punti dalla salvezza, si può capire che bisogna tenere in considerazione anche questa squadra da qui a giugno e c’è anche un certo ottimismo in virtù proprio della consapevolezza. Al netto della crescita dei vari Nicolussi Caviglia, Oristanio e Stankovic, sempre più decisivi per le sorti del club, un aiuto dal mercato servirà".