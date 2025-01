Da Verona gioiscono: "Kvara verso il PSG, non sarà in campo stasera"

Il Verona si prepara all'insidiosa trasferta del "Maradona". La squadra di Paolo Zanetti oggi sarà ospite del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri però non avranno a disposizione Kvaratskhelia che è sempre più diretto verso il Paris Saint-Germain. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Hellas a Napoli. Kvaratskhelia verso il PSG: non sarà in campo".

