Da Verona: Juric ha le idee chiare, attaccare e rischiare altrimenti difendendo finirà 6-0

Domani arriva il Napoli al Bentegodi e Ivan Juric - scrive quest'oggi il Corriere di Verona - ha messo in chiaro quale Verona serva per guadagnare un risultato favorevole: "Dobbiamo fare una grandissima prestazione, forse la migliore di quest’anno per essere competitivi. Bisogna rischiare e provare a vincerla, perché se giochi in un altro modo poi finisce sei a zero. È una squadra che ha capacità immense", le parole del tecnico in conferenza stampa (qui la versione integrale)