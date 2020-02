Da Verona - Kumbulla, Napoli ed Hellas erano vicine all'accordo: ora la valutazione è aumentata

L'edizione di oggi de Il Corriere di Verona ha fatto il punto sulla situazione di Marash Kumbulla (20), vicino al Napoli lo scorso inverno e per il quale si starebbe preprando un'asta in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: "Si prepara un’asta per il mercato estivo, dopo che a gennaio Kumbulla è rimasto al Verona, sebbene ci fosse un accordo vicino tra il Napoli e l’Hellas. Il giocatore ha deciso di rinviare ogni scelta ai mesi successivi. La sua valutazione, in inverno, era di 20 milioni di euro. Ora, siamo arrivati a 30".