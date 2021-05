Da Verona: "Obiettivo 10° posto, in ballo tanti mln contro il Napoli"

Obiettivo decimo posto per il Verona, che a Napoli non regalerà nulla alla squadra di Rino Gattuso. Così scrive l'edizione odierna del Corriere di Verona.

"Staccare il ticket del decimo posto significa, per l’Hellas, mettere in cassa un bonus di 800mila euro. Questa è la differenza rispetto all’undicesima piazza in classifica. Dipenderà tutto dall’esito delle partite di domenica, con l’Hellas impegnato a Napoli e il Bologna al Dall’Ara con la Juve. Tre punti di vantaggio per il Verona, ma anche il margine che separa i 6.3 milioni di euro che vanno alla decima dai 5.5 che vanno all’undicesima.