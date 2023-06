Dalla Francia: "ADL voleva Galtier già dopo Ancelotti. Lo apprezza per 3 motivi"

In Francia l'edizione odierna de L'Equipe scrive che De Laurentiis aveva pensato a Galtier già prima di Gattuso e Spalletti

In Francia l'edizione odierna de L'Equipe scrive che De Laurentiis aveva pensato a Galtier già prima di Gattuso e Spalletti, quindi si tratta di un allenatore che convince e che negli anni è cresciuto vincendo due campionati. Il presidente del Napoli lo apprezza soprattutto per vittorie, per le sue capacità tattiche ma anche di gestione del gruppo come dimostrato nell'ultima stagione al Psg.