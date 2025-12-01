Può una settimana di vacanza permettere di resettare tutto? Sì, se ti chiami Antonio Conte

di Arturo Minervini

"Può una settimana di vacanza permettere di resettare tutto per ritrovare la strada maestra? A quanto pare, sì. Almeno per quanto riguarda Antonio Conte". Così apre il suo spazio dedicato al Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Dalla sfuriata post Bologna sembra passata una vita, eppure sono appena tre settimane. In cui è successo tutto e il contrario di tutto. Da un Napoli sull’orlo di una crisi di nervi, rieccoli a un Napoli dominante, anche in trasferta. E allora sì, c’era proprio bisogno di staccare tutto, visti i risultati.

Terza vittoria consecutiva, dalla ripresa post pausa Nazionali in avanti, è tutto un altro Napoli e non solo nella tattica e negli interpreti. È un Napoli con un cuore grande così, che aggredisce le partite, che le indirizza sin dall’inizio. E che adesso si sente più sicuro di sé. È allora benvenuta emergenza, verrebbe da dire. Perché è vero che la coperta è corta, specie in mezzo al campo, ma nella burrasca Conte ha ritrovato l’anima della sua squadra, feroce come non lo era mai stata nei primi mesi con lo scudetto sul petto".