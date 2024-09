Dalla mentalità alla coppia Lukaku-Neres: le buone notizie dopo un pazzo Napoli-Parma

"Pazzo, coraggioso, infinito Napoli: sotto di un gol con il Parma dal 19', e in difficoltà fino a quando Suzuki non lascia i suoi in dieci costringendo Pecchia, senza più cambi nel carnet, a mandare in porta Delprato, risorge in pieno recupero dopo un rigore cancellato al Var". E' questa l'analisi del Corriere dello Sport all'indomani della vittoria del Napoli contro il Parma. Il quotidiano elenca le buone notizie per Antonio Conte, dal cambio di mentalità all'impatto avuto dalla coppia Lukaku-Neres. E non solo:

"Due gol in quattro minuti, dal 47' al 51', sintomo del definitivo cambio di mentalità. Notizia ottima. La seconda, invece, si chiama Romelu Lukaku: l'importanza di avere un centravanti straripante emerge un attimo dopo il suo debutto, prima ancora del gol da rapace di razza - su invito di Spinazzola - che cancella spettri e incubi. E ancora: Neres, al secondo assist in due partite, ha spiegato quanto il talento pagato caro al mercato risulterà decisivo. Anche la vecchia guardia ha rialzato la testa: gol di Anguissa e parata di Meret al minuto 105 su Almqvist che vale un miracolo. E la seconda vittoria di fila. Il Parma, però, è una bella realtà: giovane, sfrontato, velocità e gioia del calcio. Farà strada, ieri è stato sfortunato".