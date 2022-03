Damascelli: "Cori suini e Cagliari, gruppo di vigliacchi che vomita ignoranza"

"Buu razzisti da annegare in una 'bella' Macedonia". Sulle pagine de Il GIornale, Tony Damascelli offre il consueto punto sulla Serie A

"Buu razzisti da annegare in una 'bella' Macedonia". Sulle pagine de Il GIornale, Tony Damascelli offre il consueto punto sulla Serie A: "Ci sono altre cose, queste belle, oltre ai cori suini di Cagliari. L'ombra paurosa della guerra - si legge sul quotidiano in edicola oggi - non riguarda il gruppo di vigliacchi che nello stadio sardo ha vomitato la propria ignoranza razzista contro Maignan e Tomori, dopo aver fatto sentire lo stesso puzzo con Kean e Mattoidi e Zapata. A proposito di futuro: da oggi a giovedì sera non c'è altro cui pensare, Macedonia del Nord e basta. Non roviniamo questo bellissimo weekend".